Scuole chiuse dopo un caso di febbre gialla: intera cittadina in allerta

Scuole chiuse in un intero paese per un caso di febbre gialla o febbre Dengue. Niente lezioni per 4 giorni, a partire da mercoledì 8 novembre, a Civita d'Antino (L'Aquila). L'Asl ha accertato il contagio di una donna residente a Pero dei Santi, frazione di Civita d'Antino, ma domiciliata a Roma. La donna è ricoverata in ospedale, sempre nella Capitale.

Il protocollo di disinfestazione e chiusura delle scuole è stato attivato poiché la donna nei 15 giorni di incubazione della febbre gialla era stata nel piccolo borgo. Il sindaco Sara Cicchinelli sta anche predisponendo anche l'apertura del Centro Operativo di Emergenza comunale.

Cosa è la "febbre gialla" e quali sono i sintomi

La febbre gialla si trasmette attraverso la puntura di zanzare infette del tipo Aedes. La malattia si manifesta nella maggior parte dei casi in forma asintomatica o con sintomi simili a quelli dell’influenza. In una piccola parte dei casi la malattia si presenta con sintomi più gravi (forma classica) ed è potenzialmente letale. La forma classica presenta tre fasi:

esordio violento con febbre, mal di testa, dolori muscolari, nausea;

dopo 3-4 giorni c’è un periodo di remissione con riduzione di febbre e sintomi. La forma abortiva della febbre gialla guarisce a questo punto;

il 15-25% delle persone infette entra in una fase di "intossicazione" con malattia moderata-severa, ritorno della febbre, ittero, emorragie sia cutanee che interne. I decessi si presentano nel 20% dei casi gravi.

Non esiste una terapia specifica. La febbre gialla è una malattia che si può prevenire con il vaccino. Si tratta di un vaccino prodotto con virus vivo attenuato e che induce, con una sola dose, una protezione che dura tutta la vita. È l'unica vaccinazione soggetta a regolamentazione obbligatoria internazionale.

Segui Today anche sul nuovo canale WhatsApp