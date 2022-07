Si schianta in moto contro un palo della luce: Federico muore a 18 anni

Un ragazzo di appena 18 anni, Federico Cicero, ha perso la vita in un terribile incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi, mercoledì 6 luglio, in via Bartolomeo Colleoni, a Messina. Il giovane, che si trovava in sella ad una moto quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo ed è andato a sbattere contro un palo dell'illuminazione pubblica.

L'ambulanza del 118 lo ha trasportato in codice rosso al Policlinico universitario ma non c'è stato nulla da fare per strappare il giovane alla morte, le ferite riportate nell'incidente erano troppo gravi. I poliziotti dell'Infortunistica stanno procedendo a controlli accurati in via Colleoni per ricostruire l'intera dinamica dell'incidente. Sul posto gli agenti di polizia municipale dell'Infortunistica, le Forze dell'Ordine e i soccorsi del 118.