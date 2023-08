Folle notte di Ferragosto: accoltellato il guardiano di un lido

È stato ritrovato ferito, ma lucido, da un passante. Poi, il trasporto d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Perrino di Brindisi. Sul corpo aveva ferite da arma da taglio. I carabinieri della compagnia di San Vito Dei Normanni sono al lavoro per capire chi ha ferito un uomo di 32 anni, di origine maliana, che lavora per un noto lido di Torre Santa Sabina come guardiano. È stato ritrovato intorno alle 2 di oggi, martedì 15 agosto 2023.

Sull episodio indagano gli investigatori, guidati dal capitano Vito Sacchi e dal tenente Alberto Bruno. La località marittima è frazione di Carovigno, dove insiste una stazione dei militari, dipendente dalla compagnia di San Vito. Sembra che la zona dove è avvenuta l'aggressione non abbia telecamere di sorveglianza. Il ferito è in condizioni definite serie ma non in pericolo di vita.

La dinamica è da ricostruire, come detto. Il giovane è stato accoltellato in seguito a una lite? Si tratta di un'aggressione? E ancora: Il ferimento è avvenuto nello stesso luogo dove è stato trovato il 32enne? O è avvenuto altrove? Da parte dei carabinieri, che stanno indagando, il riserbo sulla vicenda è massimo.