Donna uccisa a coltellate dal figlio al termine di una lite

Un uomo di 36 anni ha ucciso la madre Filomena Silvestri, 65 anni. E' successo a Castrovillari, in provincia di Cosenza, in uno stabile a sei piani chiamato palazzo "Senatore"

Omicidio in Calabria. Un uomo di 36 anni ha ucciso la madre in casa al culmine di una lite. E' successo nella tarda mattinata di giovedì a Castrovillari, in provincia di Cosenza, in uno stabile a sei piani chiamato palazzo "Senatore". Il presunto omicida è stato già fermato dai carabinieri.

L'omicidio di Filomena Silvestri a Castrovillari (Cosenza)

La vittima è Filomena Silvestri: aveva 65 anni. L'allarme sarebbe stato lanciato dal marito della donna e padre dell'aggressore: poi si è sentito male ed è stato portato in ospedale. L'omicida, Paolo Sisci, soffrirebbe di disturbi psichici: avrebbe confessato.

L'omicidio è avvenuto nell'appartamento in cui vive la famiglia. L'uomo si è avventato sulla madre con un coltello da cucina, colpendola decine di volte. Il grave fatto di sangue scuote il grosso paese a Sud del Massiccio del Pollino.