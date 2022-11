Anziana trovata morta in casa: s'indaga per omicidio

Si tinge di giallo la morte di un?anziana donna trovata senza vita nella propria abitazione a Castel Goffredo, comune in provincia di Mantova. Il corpo della vittima, Fioretta Biazzi di 88 anni, è stato ritrovato ieri da un familiare, allarmato dal fatto che la donna non rispondesse al telefono. La casa era a soqquadro, il che farebbe pensare a una probabile rapina finita male. Sul corpo della vittima non sarebbero stati riscontrati segni evidenti di violenza. Fioretta Biazzi non aveva figli e viveva sola in casa dopo la morte del marito. Forze dell'ordine e Procura mantengono il più stretto riserbo.