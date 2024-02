Torna a casa e trova i ladri: 25enne legato con un guinzaglio e sequestrato

Un 25enne torna a casa e trova i ladri che, come reazione, lo legano con un guinzaglio per cani e lo chiudono nel bagno dell'appartamento che viene ripulito. I presunti autori del colpo, messo a segno nella notte del 7 agosto 2022 a Milano, adesso sono stati bloccati. I poliziotti della squadra mobile arrestato quattro persone: i due che avrebbero messo a segno a colpo e due complici. C'è un quinto ricercato. Gli arrestati sono tutti sudamericani tra i 25 e i 30 anni. Per l'accusa sono i componenti di una banda specializzata in furti in appartamento.

Come si legge su MilanoToday, la notte del raid in casa del 25enne in via Arena i due ladri erano riusciti a scappare sui tetti con gioielli e preziosi. Erano quindi scappati in Svizzera e poi in Sudamerica dopo un periodo in carcere per reati commessi oltralpe. Gli altri componenti della banda, rimasti a Milano, avrebbero invece svaligiato altri appartamenti fino a ottobre 2022 quando sono stati sorpresi dalla polizia riuscendo però a scappare speronando le auto civetta. Dopo le ricerche, due uomini sono stati presi a Milano, mentre un terzo è stato fermato in Francia nel marzo scorso. Il quarto uomo finito in manette è stato bloccato in Argentina e, dopo un'incredibile evasione, è stato rintracciato una seconda volta in Cile. Il quinto ladro è al momento ricercato.