Bidello arrestato per violenza sessuale su ragazzino di 15 anni

Sono scattate le manette. Un bidello 47enne è stato arrestato a Genova con l'accusa di violenza sessuale nei confronti di un ragazzo di 15 anni. L'arresto è stato eseguito dagli agenti della squadra mobile della questura, su ordinanza del gip del capoluogo ligure.

I fatti risalgono alla metà dell'ottobre scorso quando il ragazzo - che aveva frequentato la stessa scuola media in cui lavorava il bidello - sarebbe andato a salutare l'uomo, residente nello stesso palazzo di un parente. All'interno dell'appartamento sarebbe stata perpetrata la violenza, un palpeggiamento al quale il giovane è riuscito a sottrarsi scappando, dopo aver tirato un calcio all'uomo per sfuggirgli.

Arrivato in strada, il giovane subito ha chiamato la mamma. "Ti devo raccontare una cosa incredibile", le sue parole. Dopo avere sentito quanto successo, la madre ha avvertito l'avvocato Ilaria Tulino e insieme al legale e al figlio si è recata alla polizia dove ha sporto denuncia. L'indagine è passata al pubblico ministero Federico Panichi, del pool Fasce deboli. Nelle scorse settimane il ragazzino è stato sentito nel corso dell'incidente probatorio al termine del quale il giudice Elisa Campagna ha accolto la richiesta di arresto

L'uomo, incensurato, è stato denunciato dai genitori del ragazzino e in queste ore è seguito l'arresto con trasferimento nel carcere di Pontedecimo a Genova. Giovedì mattina è previsto l'interrogatorio di garanzia. Difeso dal legale Matteo Carpi, l'assistente scolastico 47enne nega totalmente di aver compiuto i fatti. Non si esclude la difesa presenti un'istanza di revoca, per via delle tempistiche di applicazione della misura, a 5 mesi dai fatti.