L'uomo trovato morto in una scarpata dopo una serata con gli amici al ristorante

Il dramma dopo la serata con un gruppo di amici. Verso le 10.25 di mercoledì mattina (4 ottobre), il 49enne Gianluca Voltolini è stato trovato morto in fondo a una scarpata a lato della strada provinciale 8 a Castel Goffredo, comune in provincia di Mantova. All'arrivo dei soccorsi del 118, intervenuti con un'ambulanza e un'automedica, per l'uomo non c'era già più nulla da fare.

Cosa è successo? Da quanto accertato finora, sembra che il decesso sia avvenuto per cause naturali, probabilmente un infarto, nella notte appena trascorsa. Gianluca Voltolini aveva passato la serata con gli amici a un bar-ristorante del paese e, uscito da solo dal locale (a quanto pare per tornare a casa), sarebbe stato colpito dall'improvviso malore. Il corpo è stato poi ritrovato solo in mattinata.

Per recuperare la salma è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Sono in corso tutti gli accertamenti del caso da parte dei carabinieri di Castiglione delle Stiviere.

