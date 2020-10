Covid, donna positiva muore in casa: aveva contratto il virus dal parrucchiere

Il decesso sarebbe avvenuto per arresto cardiaco: la vittima, di 82 anni, era stata dimessa sei giorni fa dall'ospedale. La tragedia a Campo di Giove, in provincia dell’Aquila

Una donna di 82 anni, Grazia Sorrentino, è morta ieri pomeriggio nella sua abitazione di Campo di Giove, in provincia dell'Aquila, dove stava completando l'isolamento domiciliare dopo essere risultata positiva al tampone. Secondo il sito ReteAbruzzo, la donna sarebbe stata stroncata da un attacco cardiaco ma il decesso è stato classificato dalla Asl come Covid secondo quanto previsto dai protocolli. La donna, originaria di Salerno, era stata ricoverata sei giorni fa in ospedale ad Avezzano ma poi era stata dimessa e stava completando il percorso di negativizzazione a casa insieme al marito e al figlio (anche loro positivi).

Ieri pomeriggio il malore: i familiari hanno immediatamente allertato il centralino del 118, ma quando i sanitari sono arrivati per la donna non c’è stato più nulla da fare. Il suo cuore, già debilitato dal Covid e da patologie pregresse, non ha retto. Secondo "Il Mattino" la donna abitava a Campo di Giove da circa un mese e "aveva importato il virus dalla Campania dopo essere stata dal parrucchiere nella sua città d’origine, Salerno, appunto, da dove era stata tracciata".

L’epidemia di coronavirus in Abruzzo

Ieri in Abruzzo sono stati registrati 10 decessi e altri 348 contagiati. Si conferma difficile la seconda ondata di Covid-19 nella regione dove dall’inizio dell’epidemia hanno perso la vita 514 persone. Sul fronte contagi i 384 casi conteggiati dalle Asl (su 3.204 tamponi eseguiti), abbracciano un range di età che va dai 3 mesi ai 96 anni e porta il totale dei casi, da inizio emergenza, a 8.414 (il totale risulta inferiore di 2 unità, perché sono stati sottratti casi risultati duplicati o in carico ad altra Regione).