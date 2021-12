Al lavoro senza green pass ma con il reddito di cittadinanza: scatta denuncia e maxi multa

Quando i Crabinieri sono entrati in un cantiere edile nel Palermitano si sono trovati davanti ad una situazione surreale: quattro operai erano al lavoro senza Green pass, in compenso risultavano tra i percettori del reddito di cittadinanza. Insieme al titolare della ditta sono stati sanzionati per non aver rispettato la normativa anticovid, e segnalati all'Inps per l'immediata revoca del beneficio e conseguente recupero di quanto indebitamente percepito sino ad oggi. Uno degli operai percepiva il sussidio da un anno.

Denunciati il committente dei lavori e il proprietario del terreno per la mancata designazione del coordinatore della sicurezza, e l'impresa edile (colpita anche dalla sospensione dell'attività) per il mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza.