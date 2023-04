Cede il terreno e una gru crolla su una villa

Tragedia sfiorata a Santa Margherita Ligure. Una gru giovedì pomeriggio è caduta su una villetta in via Fortunato Costa. Fortunatamente al momento dell'incidente la villetta era vuota, gli inquirenti ipotizzano che si tratti di una casa abitata solo in estate.

Ad accorgersi di quanto accaduto alcuni vicini che, temendo si fosse verificata una vera e propria tragedia, hanno immediatamente avvertito le forze dell'ordine. Ingenti i danni, colpito anche un altro edificio. Secondo quanto appreso, avrebbe ceduto il terreno sul quale poggiava la gru, causandone il crollo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia, i carabinieri, la polizia municipale e il 118.

I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza la gru consentendo i primi accertamenti delle forze dell'ordine. Indagini in corso per verificare l'esatta dinamica dei fatti.