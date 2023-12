"Buongiorno, è la guardia di finanza": la diretta social finisce male

"Buongiorno, guardia di finanza". Così a Siracusa i militari delle fiamme gialle hanno interrotto una diretta streaming e individuato due persone accusate di vendere capi di abbigliamento griffati ma contraffatti. Nel momento in cui i finanzieri hanno fatto irruzione c'erano più di 200 di persone collegate, come si può facilmente evincere dal video. "Ultimo pezzo, non ve lo fate scappare" dice la venditrice prima di chiudere bruscamente la diretta sorpresa dall'arrivo dei finanzieri.

La perquisizione ha permesso di trovare e sottoporre a sequestro oltre 500 capi contraffatti, con la contestuale denuncia per violazione delle norme che tutelano il marchio d'impresa. Anche nei confronti degli acquirenti verranno svolti i "dovuti accertamenti".

Il video dell'irruzione della guardia di finanza