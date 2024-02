Impenna la moto davanti ai figli per mostrare come si guida: riceve una multa da 7mila euro

Gli è costato caro il gesto di spavalderia fatto con i figli mentre era alla guida di una motocicletta. Un 49enne del Bergamasco ha ricevuto una multa di settemila euro per guida pericolosa, dopo aver impennato per diversi metri con la moto da cross sfoggiando le sue abilità. È successo a Treviglio, in provincia di Bergamo il 17 febbraio scorso.

Durante la manovra pericolosa l'uomo, di Fera Gera d'Adda, non si è accorto però che il motociclista dietro di lui era un agente di polizia locale fuori servizio che stava tornando a casa dopo il lavoro. Il vigile lo ha fermato e ha chiamato una pattuglia di colleghi, che ai controlli hanno scoperto che la moto non era mai stata immatricolata né assicurata. Uno dei due figli con lui, non aveva l'età adatta per guidarlo: tredici anni appena, quindi non ancora in possesso della patente di guida. Il figlio sedicenne ha invece mostrato il patentino e ha dimostrato di poter guidare la moto.

Il risultato? Una multa da settemila euro (per manovra pericolosa, mancata immatricolazione e assicurazione e guida senza patente), il sequestro della moto da cross del padre e il fermo per tre mesi dello scooter della ragazzina.