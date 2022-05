Dà fuoco alla casa: gravi marito e moglie

Un uomo e una donna, marito e moglie, sono rimasti gravemente feriti a seguito di un incendio scoppiato nella loro abitazione in via Angelica Rapa, ad Andorno Micca, nel Biellese. Ad appiccare le fiamme sarebbe stato l'uomo, poi trasportato in ospedale in codice rosso perché intossicato dal fumo. Per fuggire al rogo, la donna si è invece lanciata da una finestra posizionata a un'altezza di circa tre metri. Anche i due figli sono stati accompagnati per controlli in ospedale, ma non sembrano in pericolo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e i carabinieri. Presente anche il procuratore di Biella. L'alloggio è andato compleatamente distrutto. Sarebbero state danneggiate anche alcune abitazioni adiacenti. Secondo una prima ricostruzione, i vicini di casa hanno riferito di aver sentito intorno alle 7 un forte boato e di avere visto la donna gettarsi dalla finestra del primo piano mentre le fiamme invadevano l'appartamento. La famiglia si era da poco trasferita nel Biellese.