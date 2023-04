La stufa va in cortocircuito, 60enne muore tra le fiamme

Tragedia nella notte tra giovedì e venerdì a Cagnano Varano: (Foggia), dove un uomo è morto nell'incendio del suo appartamento. La vittima è un sessantenne.

Come si legge su FoggiaToday, l'uomo viveva solo in un appartamento di via Varano, in pieno centro. Le fiamme, forse scaturite da un cortocircuito o da un malfunzionamento di una stufa, non gli hanno lasciato scampo. Intorno alle 3, all'arrivo dei soccorritori, per lui non c'era più nulla da fare. I vigili del fuoco hanno trovato il corpo senza vita dell'uomo. L'accaduto è all'attenzione dei carabinieri, che hanno avviato le indagini del caso.