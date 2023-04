Incendio in casa: una persona intossicata e due gatti morti

Incendio nel pomeriggio del 1 aprile in un'abitazione di Rivergaro, in provincia di Piacenza. Qui sono accorsi diversi mezzi dei vigili del fuoco che sono entrati nell'appartamento al secondo piano usando la gru e passando dal balcone. Le stanze erano state invase dal fumo e il rogo pare abbia avuto origine in cucina, forse per un corto circuito.

I vigili del fuoco hanno trovato due gattini ormai privi di vita, probabilmente morti per il fumo: è arrivata anche l'ambulanza veterinaria del Wild Rescue Center di Niviano ma non c'è stato nulla da fare. Sul posto anche un mezzo della Pubblica Assistenza di Travo per una persona rimasta lievemente intossicata.

Per consentire le operazioni di spegnimento si è reso necessario interrompere la circolazione sulla Statale 45 nel tratto interessato e il traffico è stato deviato. La polizia locale dell'Unione Bassa Valtrebbia Valluretta si è occupata della viabilità, mentre i carabinieri di Rivergaro stanno compiendo alcuni accertamenti.