Rogo di rifiuti vicino all'aeroporto di Ciampino

Un'alta colonna di fumo nero vicino all'aeroporto di Ciampino, ben visibile alle porte di Roma: a prendere fuoco dei rifiuti che si trovano in un impianto di smaltimento, un'isola ecologica. Inquietante la colonna di fumo sprigionatasi dalla combustione, ben visibile anche dalla Capitale e soprattutto dalle migliaia di passeggeri in transito all'aeroporto Pastine, che dista poco meno di 4 chilometri dal luogo dell'incendio. Numerose le immagini subito divulgate sui social da chi si trova allo scalo portuale in questo sabato di esodo estivo, che esprimono preoccupazione.

Sul posto tre squadre dei vigili del fuoco, una autoscala e il carro schiuma che mentre scrivianmo sono ancora a lavoro per spegnere l'incendio. Sul posto anche la polizia, la polaria, la polizia locale di Roma Capitale e tutti i mezzi di soccorso.