Furgone di operai si ribalta sulla A1: lo schianto è drammatico

Drammatico il bilancio dell'incidente di ieri sulla A1. Un minibus con a bordo un gruppo di operai si è ribaltato e schiantato in autostrada tra i caselli di Attigliano e Orvieto al chilometro 455 in direzione di Firenze. L'incidente è avvenuto intorno alle 16,30, il mezzo si trovava sulla corsia di sorpasso al momento dello schianto. La vittima è un uomo di 51 anni, originario di Caserta; ferite altre quattro persone. Il tratto dell'Autostrada del Sole è stato chiuso al traffico per ore, per poi essere riaperto alle 19 circa. Le code avevano superato i 5 chilometri.

Sul posto i vigili del fuoco di Orvieto, il 118 e la polizia stradale. I sei operai, tutti italiani residenti al sud e dipendenti della stessa ditta, stavano andando a lavorare in Lombardia. I quattro feriti - due in condizioni più serie ma non sarebbero in pericolo di vita ed altri due in maniera più lieve - sono stati trasportati dal 118 al pronto soccorso dell'ospedale di Orvieto. Una sesta persona è rimasta invece illesa.