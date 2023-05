Schianto frontale con un camion in A14: morta una donna

Tragico incidente mortale sull’autostrada A14. Una donna ha perso la vita dopo un frontale con un camion. L’uomo alla guida del mezzo pesante è rimasto solo leggermente ferito.

Per lavori di ammodernamento della galleria Croci di San Benedetto del Tronto, in quel tratto c'è un cantiere correttamente installato e segnalato. Secondo le prime ricostruzioni la donna alla guida dell'autovettura avrebbe imboccato la corsia in deviazione sulla carreggiata opposta a forte velocità, avrebbe invaso la corsia opposta andandosi a scontrare frontalmente con il camion.

Il tratto dell’autostrada tra San Benedetto e Grottammare in direzione Ancona è stato temporaneamente chiuso. Attualmente si registra 1 km di coda in direzione Ancona. Agli utenti diretti verso Ancona, dopo l'uscita a San Benedetto si consiglia di percorrere la SS16 Adriatica per poi rientrare in autostrada a Grottammare.

