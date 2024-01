Auto cade in mare: muore ragazzo di 19 anni

Tragedia a Capoterra, in provincia di Cagliari. Un ragazzo di 19 anni ha perso la vita in un drammatico incidente stradale avvenuto poco dopo le 7 di oggi, mercoledì 3 gennaio, lungo la statale 195. Dopo lo scontro con un'altra vettura, l'auto su cui viaggiava il giovane, una Renault Clio, è uscita fuori strada e si è ribaltata, finendo la sua corsa in mare.

Sul posto stanno intervento i vigili del fuoco, la polizia municipale di Capoterra e il 118. Al momento non si conoscono le generalità della vittima. I vigili del fuoco stanno recuperando il corpo che si trovava a bordo dell'auto finita in acqua. Al momento è bloccato il traffico, in entrambe le direzioni, al km 9,800, della strada statale 195 "Sulcitana". Sul posto sono intervenute anche le squadre Anas e le forze dell'ordine per la gestione della viabilità, per consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.