Autobotte finisce dentro il giardino di una villetta: morto un vigile del fuoco

Terribile incidente stradale nella prima serata di oggi, mercoledì 19 luglio 2023, sulla provinciale 222 tra Castellamonte e Baldissero Canavese, in provincia di Torino. Un'autobotte dei vigili del fuoco del distaccamento di Ivrea, che si stava dirigendo verso un incendio di un appartamento a Castellamonte, è finita fuori strada abbattendo una cancellata e finendo nel giardino di una villetta. Uno dei vigili del fuoco è morto dopo essere stato trasportato in ospedale.

Chi era Massimo Viglierco, il vigile del fuoco morto nell'incidente

Massimo Viglierco (nella foto sotto), pompiere di 55 anni residente a Cuorgnè, in condizioni critiche dopo essere andato in arresto cardiaco, è stato trasportato in ambulanza all'ospedale Giovanni Bosco di Torino dove è morto dopo un'ora e mezza di rianimazione. Due suoi colleghi, in condizioni non gravi, sono stati trasportati in ambulanza all'ospedale di Ivrea. Sul posto è atterrato anche l'elisoccorso, che è ripartito vuoto.

I vigili del fuoco del distaccamento di Rivarolo Canavese sono prima andati a spegnere l'incendio nell'appartamento e poi sono arrivati a soccorrere i loro colleghi insieme a quelli del distaccamento di Torino Stura e a quelli del reparto volo con l'elicottero. Le cause dell'incidente sono da accertare: tra le ipotesi un malore al volante per il conducente o l'esplosione di uno pneumatico. In ogni caso non sono rimasti coinvolti altri veicoli.

Continua a leggere su Today.it...