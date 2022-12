Si schianta in auto contro un furgone: morti 19enne e una giovane donna

Questa notte due persone sono morte sul colpo in un incidente automobilistico lungo la strada statale 268 a Somma Vesuviana. Per cause in corso di accertamento, un'auto al cui interno c'erano un diciannovenne (alla guida) e una donna in fase di identificazione avrebbe invaso - secondo la ricostruzione fornita dai Carabinieri - la corsia opposta di marcia colpendo frontalmente un furgone. Le persone a bordo del furgone sono rimaste illese. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna. Indagini in corso per chiarire dinamica. La circolazione stradale è stata interrotta per diverse ore in entrambi i sensi di marcia.