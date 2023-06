Camion perde il carico di cemento: ciclista travolta e uccisa

Sangue sulle strade del Trevigiano. Nel pomeriggio di oggi, 9 giugno, a Cavrie di San Biagio di Callalta una donna in sella a una bici è stata travolta e uccisa. Il camion che la precedeva ha perso il carico: un grosso pezzo di cemento che cadendo ha centrato la donna. I soccorritori del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Sono intervenuti i carabinieri.

