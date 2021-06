Si schianta con la Ferrari contro il guard rail: morto il conducente

L'incidente mortale sulla Firenze-Pisa-Livorno, all'altezza di Navacchio. Per l'uomo alla guida non c'è stato nulla da fare

Un incidente mortale è avvenuto ieri sera sulla Firenze-Pisa-Livorno, all'altezza di Navacchio in direzione Firenze. Un uomo è uscito di strada con la sua Ferrari, finendo per colpire in modo violentissimo il guard rail. Il mezzo e la persona sono rimaste incastrate sotto la protezione di metallo. Erano da poco passate le ore 23. Inutili i soccorsi: per il conducente della vettura, una Ferrari F355, non c'è stato nulla da fare.

Il medico del 118 intervenuto sul posto non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell'unica persona a bordo. Secondo le agenzie la vittima aveva 55 anni ed era residente nel Pisano. Per l'estrazione e la messa in sicurezza dell'auto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Cascina e Pisa. Le operazioni sono durate alcune ore causando rallentamenti al traffico. Sull'incidente indaga la Polizia a cui spetterà il compito di ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.