Corpo carbonizzato trovato in auto incendiata

Il corpo carbonizzato di una persona non ancora identificata è stato trovato dai vigili del fuoco intervenuti nella notte a Foligno per l'incendio di un'auto. Secondo una prima ricostruzione, l'auto sarebbe stata avvolta dalle fiamme dopo un incidente stradale in via Tamburini. Il fatto si è verificato intorno alle 3 del mattino.

Come spiega Perugiatoday giunto sul posto il personale della squadra locale dei vigili del fuoco ha constato che la vettura si era incendiata probabilmente a causa di un incidente. All'interno dell'abitacolo - in base a quanto riferito dagli stessi vigili - il conducente era rimasto carbonizzato. Sono in corso indagini per identificare la persona.