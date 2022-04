Elettricista cade da una scala e muore

Un'altra vittima del lavoro. Un elettricista è morto nel pomeriggio di oggi, mercoledì 13 aprile, in un incidente avvenuto nel capannone di un'azienda a Sesto San Giovanni, nel Milanese. Quando i soccorritori sono arrivati sul posto, non c'era già più nulla da fare.

Come riporta MilanoToday, la tragedia si è consumata in via Daniele Manin, all'interno di un capannone usato da un'azienda che si occupa di saldature e che sta trasferendo la propria sede da Milano. L'allarme è scattato verso le 14.30, quando alcuni operai si sono accorti dell'uomo a terra. Molto probabilmente è caduto da una scala. Sul posto sono intervenuti gli equipaggi di un'ambulanza e un'auto medica, ma i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'elettricista, che non dovrebbe essere un dipendente dell'azienda. Indaga la polizia.