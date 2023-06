Investito mentre andava in bici, Valerio è morto a 12 anni

Troppo gravi le ferite riportate nell'incidente. È morto oggi 6 giugno all'ospedale di Caserta Valerio, il ragazzino di 12 anni investito da un'auto venerdì pomeriggio mentre si trovava in bicicletta in via Leonardo da Vinci a San Nicola La Strada.

Come spiega Ciro Iavazzo su CasertaNews, le condizioni del ragazzino erano apparse subito gravissime. Era stato ricoverato in terapia intensiva. I medici hanno fatto di tutto per salvargli la vita, ma purtroppo nelle ultime ore le condizioni si sono aggravate.

Il pomeriggio di venerdì 2 giugno, il 12enne stava percorrendo la strada che collega San Nicola a Caserta quando è stato travolto da una Lancia Y guidata da un 19enne di San Nicola. L'impatto è stato violentissimo. Il 12enne ha battuto violentemente la testa contro il parabrezza del veicolo prima di finire sul selciato. La polizia municipale ha proceduto al sequestro sia dell'auto sia della bicicletta. Il 19enne è indagato.

