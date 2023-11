Schianto frontale auto-camion: morto giovane ingegnere

L'auto che sbanda, invade la corsia opposta e poi finisce contro un camion. Tragico incidente sanato 4 novembre lungo la strada provinciale 510 nel Bresciano. Un uomo di 49 anni, Renato Nicolacci, ha perso la vita.

Come si legge su BresciaToday, la Bmw guidata dal 49enne ha sbandato improvvisamente finendo contro un camion che viaggiava nella corsia opposta verso Brescia. L'autista del mezzo pesante - un 44enne di nazionalità albanese - ha frenato il frontale è stato inevitabile. L'auto di Nicolacci è diventata un ammasso di lamiere: i sanitari accorsi sul posto nulla hanno potuto per salvarlo. Il conducente del camion, sotto shock, è invece stato portato all'ospedale di Ome per gli accertamenti del caso. I rilievi sono stati affidati alla polizia stradale di Darfo Boario Terme che dovrà ricostruire con esattezza la dinamica e le cause dell'improvvisa invasione di corsia.



Renato Nicolacci era un ingegnere: lavorava come responsabile dell'ufficio tecnico alla fonderia Ghial. Abitava con la moglie e le loro due figlie nel quartiere cittadino di Sant'Anna dove era molto conosciuto.

