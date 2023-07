La scorta di La Russa si schianta contro un camion dei pompieri

I militari di scorta al presidente del Senato, Ignazio La Russa, sono rimasti coinvolti in un incidente stradale lunedì 24 luglio 2023 a Milano. Secondo quanto appreso da Milanotoday La Russa non era a bordo della vettura che si è schiantata a un incrocio con un mezzo dei vigili del fuoco. Nell'impatto sono rimaste ferite tre persone, tutti uomini della scorta - tre carabinieri 40enni -, ma fortunatamente nessuno di loro è in condizioni gravi.

Secondo le prime informazioni, il Suv della scorta sarebbe passato con il verde, ma il camion dei pompieri era in emergenza perché diretto su un intervento. Sul posto sono intervenute due ambulanze e un'auto medica del 118, oltre agli agenti della polizia locale, a cui sono stati affidati i rilievi.