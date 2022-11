Tragico schianto frontale, due morti e quattro feriti: le vittime sono madre e figlia

Gravissimo incidente stradale a Bozzolo (Mantova) nel pomeriggio di domenica. Il bilancio è di due morti e quattro feriti. Secondo una prima ricostruzione della dinamica, due auto si sono scontrate frontalmente. Lo scontro è avvenuto sulla statale Padana Inferiore, che è rimasta chiusa per alcune ore per consentire il recupero dei corpi senza vita e il soccorso dei feriti. A perdere la vita due donne, Gianina Maria Mentel, 45 anni, e la madre Maria Arborio, 70 anni, di origine romena. Viaggiavano sull'Opel Corsa guidata dal figlio ventenne della donna più giovane e in compagnia del padre.

Sull'altra auto, una Hyundai, si trovava una coppia di Rompezzagno (Cremona). I quattro feriti sono ricoverati in vari ospedali, non sono in pericolo di vita. All'origine dello scontro ci sarebbe una mancata precedenza: una delle due auto, nei pressi di un incrocio, ha girato a sinistra senza avvedersi dell'altro veicolo in arrivo. Lo schianto è stato devastante.