Schianto auto-morto: un morto, ferito gravemente un ragazzino

Tragedia a Massa Carrara. Un uomo è morto e un ragazzino è in gravi condizioni per un incidente stradale.

Intorno alle 23 di ieri, 13 maggio, un'auto e una moto si sono scontrate sul lungomare. L'impatto è stato molto violento: un uomo (del quale non sono state rese note le generalità, ndr) è morto. Un ragazzino di 14 anni è stato trasportato in codice rosso in ospedale. Sotto choc ma illeso un altro uomo. Ancora tutta da chiarire la dinamica.