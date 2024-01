Frontale devastante: un morto e sei feriti gravi

Grave incidente stradale a tarda sera il primo giorno dell'anno. Uno schianto frontale tra due autovetture con un morto e sei feriti si è verificato alle 22.30 lungo la strada statale 194 che da Modica conduce a Pozzallo, in provincia di Ragusa. Sono entrate in collisione una Opel Corsa e una Fiat Tipo, che si sono scontrate frontalmente. Il tratto di strada e' stato chiuso per agevolare soccorsi e rilievi.

In base alle prime sommarie informazioni tutti i feriti sono stati trasferiti in condizioni serie, all'ospedale di Modica; la vittima è un 74enne originario di Siracusa. Autovetture distrutte. Sul posto il personale del 118, i vigili del fuoco, carabinieri e polizia.