Camion perde il carico: palo di ferro squarcia un’utilitaria

Impressionante incidente nel Bergamasco, più precisamente a Strozza. Un grosso palo di ferro, caduto da un camion in transito, ha squarciato una Fiat Panda. Miracolosamente illesa la donna alla guida dell'utilitaria, una 72enne, rimasta solo lievemente ferita.

I due mezzi stavano viaggiando sulla stessa strada ma in verso opposto nel momento dell’incidente. Quando sono passati uno accanto all’altro il grosso palo di ferro si è staccato dal mezzo pesante andandosi a conficcare nell'abitacolo dell'auto. Ha sfondato il parabrezza anteriore, sfiorando la donna alla guida dell’auto. La 72enne, sotto choc, è stata immediatamente soccorsa dal camionista per poi essere affidata alle cure del 118. Fortunatamente non ha riportato ferite. È stata accompagnata in ospedale solo per qualche controllo.