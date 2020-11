Il treno che travolge l'autobus sui binari a Vittoria

Incidente fortunatamente senza gravi conseguenze a Vittoria, in provincia di Ragusa, città da oggi zona rossa.

L'incidente bus-treno di oggi a Vittoria

In un passaggio a livello all'uscita della città - in direzione Comiso, zona Fontana della Pace - si era formata una lunga coda di vetture per via dei controlli delle forze dell'ordine. Un autobus stazionava, in attesa dei controlli, proprio in mezzo ai binari quando il passaggio a livello si è chiuso.

Quando ci si è resi conto del pericolo, i carabinieri hanno immediatamente fatto scendere i passeggeri e l'autista ma l'impatto col treno è stato inevitabile. Non risultano feriti, anche il conducente del treno non avrebbe riportato conseguenze.

Cronaca, video e foto di Andrea Sessa (CataniaToday)