Incinta a 13 anni: condannato il fidanzato 18enne, prosciolta la madre

Condannato a otto mesi di reclusione con i doppi benefici della sospensione condizionale e della non menzione e l'obbligo di frequentare un corso rieducativo il giovane (oggi 21enne) accusato di atti sessuali su minori per aver messo incinta una ragazza all'epoca 13enne. Dalla giovanissima, che adesso ha 15 anni, ha avuto un figlio: convivono felicemente nel Veronese a casa del padre di lui. La coppia è entrata nel tribunale mantovano tenendosi per mano.

La sentenza è stata emessa dal tribunale di Mantova che ha decretato il non luogo a procedere per la mamma della ragazza, accusata di mancato controllo sulla figlia minorenne per aver permesso che il ragazzo dormisse a casa loro.

Una pena lieve, inferiore a quella richiesta dal pm: 10 mesi e 25 giorni di reclusione. I legali del 21enne puntavano all’assoluzione, valuteranno il ricorso in appello.