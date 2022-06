Infermiera rubava bancomat a pazienti in fin di vita

Derubava pazienti in fin di vita sui letti d?ospedale. Un'operatrice sociosanitaria dell'ospedale Santo Stefano di Prato, in provincia di Firenze, rubava bancomat ai malati per poi andare a fare shopping a loro insaputa. Spendeva cifre inferiori ai 25 euro per non dover inserire il codice Pin, che naturalmente non conosceva. In un caso la sanitaria avrebbe addirittura sottratto il bancomat ad una paziente deceduta. L?infermiera di 55 anni, scoperta dai carabinieri, è stata denunciata per furto aggravato e frode informatica.

Alle indagini ha collaborato anche la direzione sanitaria dell'ospedale. "I primi a vergognarsi di quanto accaduto siamo stati noi, perché ovviamente i familiari ci affidano i loro cari in tutto e per tutto. Siamo molto dispiaciuti", ha dichiarato Sara Melani, direttrice dell'ospedale di Prato. Ora si sta cercando di capire se l?operatrice sanitaria abbia commesso gli stessi crimini anche quando lavorava presso l'ospedale di Siena.