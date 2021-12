"Zia Martina", la maestra accusata di adescare ragazzini online e andare a letto con loro

Adescamenti sul web, videochat hard, incontri con rapporti sessuali in un b&b. Si faceva chiamare "zia Martina" e con quel nickname avrebbe adescato ragazzi minorenni. Questa l'accusa che ha portato all'arresto di un'insegnante elementare di 45 anni, che deve rispondere di corruzione di minorenni e pornografia minorile e si trova ora ai domiciliari.

Nel provvedimento cautelare firmato dal gip del Tribunale di Bari, alla donna viene contestato di aver prodotto materiale pornografico, facendosi riprendere nell'atto di compiere rapporti sessuali con un ragazzo con meno di 18 anni, oltre ad aver compiuto atti sessuali, nel corso di una video-chat intrattenuta con diversi utenti, anche con un minore di anni 14. Il provvedimento agli arresti domiciliari, è stato eseguito dai militari del Nucleo Investigativo di Bari in una località del Nord Italia dove la 45enne lavora quale insegnante di una scuola primaria.

Le indagini sono partite dopo le segnalazioni di alcuni genitori che avevano notato uno strano comportamento da parte dei figli, sorpresi spesso in anomale dirette social. A quel punto sono scattate le prime verifiche e gli accertamenti investigativi, anche dal punto di vista tecnico, per ricostruire i contorni della vicenda attraverso l'analisi dei filmati e le dichiarazioni fatte da alcuni genitori a una testata giornalistica online. Gli accertamenti dei carabinieri continuano, per verificare se altri minorenni possano essere finiti nella rete di "Zia Martina".