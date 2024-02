I vigili gli sequestrano l'auto, lui va in comando a insultarli: finisce malissimo

Prima i sigilli alla sua auto, poi la denuncia e la maxi multa. Un uomo di 45 anni, cittadino italiano, è finito nei guai sabato pomeriggio a Bresso, comune della città metropolitana di Milano, dopo che lui stesso ha raggiunto il comando della polizia locale per insultare gli agenti, colpevoli a suo dire di avergli sequestrato la macchina qualche giorno prima, dopo che era stato fermato a bordo senza assicurazione. Così il 45enne ha iniziato a minacciare e offendere qualunque agente trovasse a tiro, per poi andare via.

Nelle sue invettive, però, l'uomo ha espressamente fatto riferimento a un veicolo sequestrato e gli agenti hanno quindi controllato gli ultimi verbali emessi, riuscendo subito a identificarlo. Quando i vigili sono arrivati a casa sua, hanno accertato che la vettura non era nel luogo di custodia indicata, un dettaglio che ha fatto scattare una sanzione da 1.860 euro proprio per l'utilizzo di un'auto sottoposta a sequestro.

Il 45enne, che ufficialmente è residente a Palermo ma ha un domicilio a Bresso, è stato anche indagato per minacce e oltraggio al corpo di polizia locale.