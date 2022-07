Salta sui binari per evitare un treno ma viene investito da un altro convoglio

Un destino segnato: mentre attraversa i binari scansa un treno e salta sui binari attigui beccando in pieno il treno che sopraggiungeva. È morto in pochi istanti. E’ la sequenza dei tragici istanti di vita di un uomo di nazionalità presumibilmente marocchina investito alle 12.40 dal treno regionale Napoli-Cassino nel comune di San Felice a Cancello ai confini con Acerra. Il macchinista se l'è visto piombare davanti non riuscendo a fermare la corsa del treno. I resti dell'uomo sono stati trasportati presso l'Istituto di Medicina Legale di Caserta. Al momento non si conosce ancora l'identità della vittima, non aveva documenti con sé.

La nazionalità è data dai primi riscontri del macchinista vedendo un uomo dalla carnagione molto scura. Dalle prime testimonianze raccolte dagli agenti della polizia ferroviaria di Cancello Scalo la vittima stava attraversando i binari, spaventato dal sopraggiungere del treno regionale proveniente da Piedimonte Matese e diretto a Napoli Centrale è saltato sul binario attiguo. Una volta sui binari non si è però accorto dell'arrivo dell'altro treno regionale Napoli-Cassino che lo ha travolto in pieno. Si registrano ancora rallentamenti nella circolazione ferroviaria.