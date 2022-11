Il giallo del turista scomparso nel nulla tre anni fa: trovata una tenda tra i boschi

Dopo anni di buio, forse il caso è a una svolta. Liam Biran, sommelier statunitense, originario del New Jersey, che all'epoca aveva 32 anni, era scomparso dopo essere arrivato a Torino con un volo da Atene nel maggio di tre anni fa. Nei giorni scorsi nei boschi di Saint-Pierre (Aosta) è stata trovata una tenda che potrebbe appartenere proprio al turista americano di cui si erano perse le tracce il 9 maggio 2019. Ai familiari il giovane aveva detto di voler raggiungere Parigi in treno dal capoluogo piemontese, ma alla stazione di Porta Susa con la sua carta di credito era stato acquistato un biglietto ferroviario in direzione Aosta. Da allora non aveva più dato sue notizie.

Nei giorni scorsi un telespettatore della popolare trasmissione televisiva 'Chi l'ha visto?' ha riconosciuto nella tenda in cui si era imbattuto tra il dicembre e il gennaio scorsi quella che la trasmissione ha ipotizzato fosse dell'uomo scomparso. Ha riferito che all'epoca, in quell'area di località Babelon, c'era odore di "animali morti". La segnalazione è stata girata ai carabinieri, che hanno acquisito la tenda e il materiale contenuto al suo interno per svolgere gli accertamenti del caso. "I genitori hanno riconosciuto la camicia tra gli effetti personali rinvenuti nei boschi sopra Saint-Pierre", fa sapere la trasmissione di Raitre. Non sono stati trovati documenti. La perlustrazione dell'area da parte dei vigili del fuoco, con l'ausilio dei droni, potrebbe portare ad ulteriori novità. Proseguono le ricerche nei boschi sopra Saint-Pierre.

I militari per ora hanno prelevato sia la tenda, sia altro materiale che vi era dentro, per quanto usurato dalle intemperie. Sulla corrispondenza tra quanto acquisito e gli oggetti di cui è noto Biran disponesse (in particolare, pare, una maglietta), c'è grande cautela.