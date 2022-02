Diciottenne litiga con il fratello e lo accoltella

Litiga col fratello e lo accoltella, ferendolo a un polmone. E' accaduto a Sanremo (Imperia). I fatti risalgono a giovedì scorso, quando un 18enne si è avventato contro il fratello maggiore, 21 anni. La notizia trapela solo ora al termine dell'udienza di convalida del provvedimento di allontanamento provvisorio da casa per il 18enne.

Per la difesa, secondo quanto riporta l'agenzia Ansa, l'aggressore avrebbe afferrato il coltello dopo essere stato picchiato dal fratello che gli ha spaccato un labbro. Il ventunenne, che ha riportato una ferita tra la quarta e la quinta costola con lieve interessamento del polmone, è stato portato al pronto soccorso dal padre. Giunti in casa dei due fratelli, i carabinieri hanno trovato il coltetto usato per l'aggressione - con lama da 23 centimetri - ancora sporco di sangue.