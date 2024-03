Rissa furibonda per il parcheggio, gli stacca l'orecchio a morsi: "Ora ha il viso deformato"

Al culmine di una lite furibonda in strada ha staccato a morsi l'orecchio sinistro di un 46enne che aveva a suo dire parcheggiato male la sua auto, ad Andria. Era il dicembre del 2023. Ora l'aggressore, un 59enne del posto accusato di lesioni gravissime aggravate dai futili motivi, è stato condannato a 8 anni, 10 mesi e 20 giorni di reclusione al termine di un processo celebrato con il rito abbreviato. Inoltre, l'uomo dovrà risarcire la vittima per i danni subiti, pagando una provvisionale pari a 10mila euro per "deformazione dell'aspetto causate da lesioni permanenti al viso".

Secondo quanto ricostruito dalle indagini degli agenti dell'Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della questura, il 59enne avrebbe discusso con la vittima colpevole, a suo dire, di aver parcheggiato male l'auto, a tal punto che gli avrebbe impedito di fare una manovra. Tra i due, fermi vicino alla centrale piazza Catuma, sarebbero volate prima parole pesanti, poi qualche schiaffo, fino a quando il presunto aggressore avrebbe afferrato la vittima alle spalle, per poi mozzargli l'orecchio a morsi.

A chiamare il 113 è stata una passante che avrebbe anche recuperato l'orecchio riponendolo in una scatola. Il 46enne è statao soccorso e trasportato prima all'ospedale Bonomo di Andria, poi trasferito d'urgenza nell'unita operativa di chirurgia plastica di Bari, per essere sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Ad aiutare le indagini sono state non solo le testimonianze raccolte sul posto, ma anche le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza della zona, che hanno ripreso i momenti della lite e dell'aggressione.