Malore dopo il lavoro, ristoratore di 44 anni torna a casa e muore

Una serata di lavoro come tante, poi finalmente a casa, sul divano. Da lì Loris Pesaresi, ristoratore di 44 anni che viveva a Corinaldo (Ancona), non si è più alzato. L'uomo è morto improvvisamente. La tragedia nella notte tra venerdì e sabato.

Pesaresi aveva una moglie e due figli, ma era da solo in casa. La donna era andata dai genitori non restare fino a tardi sola. Non avendo notizie del marito dopo il lavoro, si è insospettita. Pesaresi è stato trovato privo di vita sul divano. A stroncarlo è stato un malore. L'uomo era molto conosciuto sia a Senigallia sia a Corinaldo, ma anche a Trecastelli dove aveva aperto con successo da qualche anno un ristorante