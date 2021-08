Marco Tampwo, il calciatore morto a 19 anni: era in isolamento positivo al Covid

Il giovane era in casa con i genitori al momento della tragedia. La Procura ha disposto l’autopsia ed è stato aperto un fascicolo per omicidio colposo

La Procura di Tivoli ha aperto un fascicolo di indagine sulla morte di Marco Tampwo, il calciatore 19enne dell'Atletico Fiuggi deceduto la domenica di Ferragosto. Il giovane si trovava in isolamento nella propria abitazione a Mentana, in provincia di Roma, dopo essere risultato positivo al tampone per il coronavirus. A chiarire la vicenda sarà l'autopsia disposta dal procuratore Francesco Menditto, che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo a carico di ignoti.

Giovane promessa del calcio dilettantistico, Tampwo sarebbe morto per un infarto. A chiamare i soccorsi sono stati il padre e la madre del giovane sportivo, anche loro in isolamento con il figlio anche se negativi al tampone. Sul posto erano intervenuti i sanitari del 118, che però non avevano potuto fare nulla per il giovane Marco.

Ad accertare il decesso e svolgere le indagini i carabinieri della Stazione di Mentana e quelli della Compagnia di Monterotondo, che hanno poi fornito l'informativa alla Procura di Tivoli.

Il cordoglio per la morte di Marco Tampwo

Da poco tesserato con l'Atletico Terme Fiuggi, Marco Tampwo aveva giocato lo scorso anno in Serie D con la società toscana della Pianese, dopo aver vestito anche la maglia della Vigor Perconti. Decine i messaggi di cordoglio per la sua scomparsa. "Marco Tampwo, che aveva vestito in passato i nostri colori, era giovane di grandi prospettive ed era da poco approdato all’Atletico Fiuggi. Ieri ci ha lasciato a causa di un malore improvviso. Il Presidente e tutta l’Eretum Monterotondo si uniscono al dolore che ha colpito la famiglia di Marco e tutti coloro che lo hanno conosciuto. Riposa in pace Marco". Ed ancora: "La società, la squadra e tutta la famiglia dell'Anzio Calcio 1924 ci tengono a fare le più sentite condoglianze alla famiglia di Marco Tampwo, attaccante dell'Atletico Terme Fiuggi prematuramente scomparso ieri a 19 anni. Che la terra ti sia lieve".

Commovente il messaggio della sua vecchia squadra, la Polisportiva Vigor Perconti: "Oggi (ieri ndr) ci svegliamo e apprendiamo di una tragedia. È venuto a mancare per un malore improvviso a soli 19 anni Marco Tampwo, nostro ex calciatore. Non si può che restare sgomenti e senza parole davanti a una tragedia del genere. Il Presidente e tutta la Vigor Perconti si uniscono al dolore della sua famiglia e di chi lo ha conosciuto. Riposa in pace Marco. Per sempre nei nostri cuori".

"Marco Tampwo si era da poco accasato all'Atletico Terme Fiuggi, dopo l'ottima esperienza alla prima stagione in SerieD con la Us Pianese. Se n'è andato in queste ore a causa di un malore fatale - lo ricorda la Lega Nazionale Dilettanti -. Un abbraccio alla famiglia e alle due società da tutto ilCuoredelCalcio".