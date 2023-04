Maria Elia morta a 17 anni in ospedale per una doppia infezione: 5 indagati

Ci sono cinque indagati per la morte di Maria Elia, la ragazza di diciassettenne anni morta all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia il 27 marzo 2022. La 17enne era stata portata in ospedale con febbre e mal di gola, poi sono arrivati i problemi respiratori. Nell'arco di poche ore le sue condizioni sono peggiorate fino al trasferimento in terapia intensiva e il decesso.

Gli accertamenti medico legali hanno svelato che la ragazza aveva due infezioni: una virale, un'influenza di tipo suino, e una batterica provocata dallo streptococco aureo.

La procura della Repubblica di Perugia, che aveva aperto un fascicolo per omicidio colposo, ne aveva chiesto l'archiviazione dopo l'autopsia. Decisione contro la quale avevano fatto ricorso i familiari. Lo scorso gennaio, la decisione di condurre ulteriori accertamenti e una nuova perizia medico legale con la formula dell'incidente probatorio, sulla scorta degli accertamenti effettuati in sede di autopsia e della documentazione medica. Il giudice per le indagini preliminari ha disposto nuovi accertamenti. Si vuole anche verificare se la procedura di ossigenazione extracorporea, procedura temporaneamente sospesa in periodo di pandemia, avrebbe potuto salvarla.