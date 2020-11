Marito e moglie morti per coronavirus, a pochi minuti di distanza dopo una vita insieme

Lui aveva 75 anni, lei 77. Marito e moglie sono morti entrambi per coronavirus al Policlinico di San Donato Milanese, a pochi minuti di distanza l'una dall'altro. Entrambi erano originari del Sud America ma da diversi anni vivevano a Tribiano, estrema periferia sud-est di Milano.

Marito e moglie morti insieme per coronavirus a San Donato Milanese

A dare il triste annuncio è stato il consigliere comunale della cittadina Carmine Lanzetta. La donna era stata ricoverata in ospedale in condizioni già gravi, con una polmonite bilaterale. Il marito invece sembrava versare in condizioni migliori ma aveva altre patologie pregresse. Marito e moglie sono entrambi deceduti nel nosocomio martedì 10 novembre, a distanza di poco tempo l'uno dall'altra. Il Comune di Tribiano si è detto pronto ad organizzare una cerimonia funebre, quando sarà possibile, in memoria dei due coniugi scomparsi, che lasciano una figlia.

Oggi 8.180 nuovi casi in Lombardia

Oggi in Lombardia sono 8.180 i nuovi casi positivi, mentre sono stati effettuati 52.712 tamponi. Dunque la percentuale di positivi è del 15,52%. Le persone decedute sono, purtroppo, 152. Le persone che si trovano in terapia intensiva aumentano di 56 persone (764 in totale), mentre le persone ricoverate sono 225 in più (6.907 in totale). In Lombardia si trovano 134.247 persone in isolamento domiciliare perché positive al coronavirus, ovvero 6.132 in più.