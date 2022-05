Strangola la compagna e la picchia col posacenere: lei rischia di perdere un occhio

Il posacere usato come arna e scagliato sul viso, le mani strette attorno al collo. Un uomo di Roma avrebbe tentato di uccidere la moglie così, mentre la donna era a letto. Lui adesso è in carcere con l'accusa di tentato omicidio, lei in ospedale in prognosi riservata.

Come racconta RomaToday, l'episodio è accduto ieri, 17 maggio, in un appartamento di via Calpurnio Pisone. A chiamare la polizia la madre dell'uomo. Ha trovato il figlio con le mani ancora sporche di sangue e la nuora priva di sensi nel letto, così ha immediatamente chiamato il 112. Sul posto il 118 e la polizia.

La donna è stata portata in ospedale d'urgenza. I medici hanno accertato un trauma cranico e la lesione di un occhio, tanto da rischiare di perdere la vista. La prognosi è riservata. L'uomo, romano con precedenti, è stato invece arrestato e portato in cella. In attesa di poter ascoltare la versione della donna, gli inquirenti indagano per capire cosa è accaduto e cosa ha scatenato tanta violenza.