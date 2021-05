È morta Martina Tabacchini: in un blog il racconto della sua battaglia contro il cancro

Non ce l’ha fatta la giovane donna, originaria di Qualiano, che dopo aver vissuto tre anni in Ecuador era tornata in Italia una volta scoperta la malattia. Il dolore di chi la conosceva e partecipava alla sua lotta

È morta Martina Tabacchini, blogger napoletana che raccontava sul web la sua battaglia contro il cancro. Originaria di Qualiano, Martina era tornata in Italia anni fa dall’Eduador, dove viveva, una volta scoperta la malattia. Il suo blog, 'En la vida hay que correr', era stato aperto all'inizio per parlare di sé, della sua vita, dei suoi sogni. Poi, una volta saputo di avere il cancro, Martinta Tabacchini aveva deciso di utilizzare quello spazio virtuale per far conoscere la sua storia.

A dare notizia della sua morte è stata la Pro Loco di Qualiano, con un post su Facebook. "Chi l'ha conosciuta sa quanta forza e voglia di vivere risiedevano in Lei. La comunità è costretta di nuovo nel lutto per la perdita di una giovane vita. L'associazione esprime la completa partecipazione al dolore immenso ed inconsolabile della famiglia e di quanti l'hanno voluta bene, giunga forte il tepore di un abbraccio, carico di commozione, della nostra sincera vicinanza con la certezza che Martina vivrà per sempre nei cuori di chi l'ha conosciuta": questo il messaggio per Martina.

Tra i numerosi messaggi arrivati dopo la notizia della sua morte c’è anche quello del ChievoVerona Women F.M., la società di calcio femminile in cui milita sua sorella Manuela Tabacchini, che si è stretta intorno lei e alla sua famiglia “in un forte abbraccio”.

Martina Tabacchini, il ricordo della blogger che racconta sul blog la sua lotta contro il cancro

Sul suo blog, la giovane donna scriveva: "Ho vissuto in Ecuador per 3 anni fino a che non ho scoperto di avere un tumore che mi ha portata a tornare in Italia per curarmi. Questo è il mio racconto, o per lo meno ci provo. Prima era n'altra cosa sto blog. Vedi un po' che ti fa la vita alle volte!".

Un'amica ha raccontato gli ultimi giorni della giovane blogger, che studiava anche doppiaggio. "Martina era molto lucida rispetto alla sua situazione. Era una delle donne più intelligenti che avessi mai incontrato. E aveva una bellissima voce. Se hai una bellissima voce, hai un dono in più dalla natura. Era dolce, anche. E impaurita da tutto ciò che le stava capitando. Perché lo capiva, Lo combatteva e non aveva più forze. Non so come andrà a finire, mi aveva detto ultimamente. Questa dannata lucidità non la tollero negli altri: la permetto solo a me stessa. Nelle persone che amo, vorrei solo incoscienza, speranza e ottimismo. Il cinismo lo ammetto solo in me stessa", scrive l’amica.