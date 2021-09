Un tuffo nel lago, poi il malore: Marzio Montanari muore a 41 anni

I soccorsi sono stati immediati ma non c'è stato purtroppo nulla da fare. Marzio Montanari, 41 anni, era in spiaggia al Sasso, al confine tra Verbania e Ghiffa. Una tranquilla giornata di fine estate. La tragedia si è consumata all'improvviso. Domenica pomeriggio il villeggiante milanese è morto annegato nelle acque del Lago Maggiore, nei pressi del Circolo Velico Canottieri Intra. Erano le 16,30 circa quando è stato stroncato da un malore mentre si trovava in acqua per un ultimo tuffo.

Muore annegato nel Lago Maggiore

L'uomo è stato soccorso da alcuni bagnanti e soci del circolo che hanno immediatamente chiamato il 112. Sul posto è giunta l’ambulanza del 118, con i carabinieri della Stazione di Verbania. La guaerdia costiera ha impedito l’accesso all’area da parte di altri natanti. Scene strazianti. In spiaggia sono accorsi anche i genitori del quarantunenne, allertati dagli amici. La salma è stata rimessa a disposizione dei familiari già in serata. Il quarantunenne era un frequentatore abituale della spiaggia, e la tragedia ha destato profondo cordoglio.