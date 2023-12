Il 40enne che sfreccia a 270 km/h in Maserati mentre si filma sui social

Identificato grazie alla pubblicazione di un video sui suoi canali social un 40enne di Siracusa che con la propria Maserati sfrecciava a 270 chilometri orari sull'autostrada A18. Il limite di velocità su quel tratto di strada compreso tra lo svincolo di Siracusa e quello di Avola è di 80 km/h. L’uomo ha ripreso la sua folle corsa, che poteva trasformarsi in tragedia, filmando la strada e il tachimetro dell’auto vantandosi con i followers nella speranza di accaparrarsi più like possibili.

Il video è diventato subito virale ma è proprio grazie a quelle immagini che la polizia stradale è riuscita a identificarlo. Gli è stata notificata una multa da 850 euro ed è gli è stata ritirata la patente per un anno. "Con il proprio comportamento ha messo in pericolo sé stesso e gli altri utenti della strada, sfiorando per parecchi chilometri i 270 km/h, filmando ripetutamente tachimetro, strada e pubblicando, poi, il video sui canali social" ha scritto la Polstrada di Siracusa in una nota. "Filmarsi mentre si guida è un fenomeno preoccupante che si sta diffondendo sempre di più", aggiunge segnalando "il moltiplicarsi di episodi di guida con manovre azzardate, spesso motivate dal desiderio di effettuare prodezze spettacolari da documentare con il proprio cellulare per poi postarle sui social media".

